Прогноз погоды: что ждет Россию в ноябре и декабре 

Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что прогноз погоды обещает России ноябрь с температурами выше нормы.

Шумаков подчеркнул, что высокой точностью обладают только краткосрочные прогнозы — на шесть суток. По его словам, в 2019-м точность таких прогнозов достигла 97 процентов.

Эксперт подчеркнул, что долгосрочные прогнозы — на квартал или пару месяцев вперед — Росгидромет может делать исключительно «на уровне сравнения с климатической нормой».

Исходя из этого, по словам Шумакова, оставшаяся часть октября в европейских регионах России будет соответствовать норме. В ноябре Росгидромет ожидает погоду немного теплее обычного, а декабрь, скорее всего, пройдет с температурами в пределах нормы.

Как сообщал «Рамблер», ранее метеорологи предупреждали, что в столице и Санкт-Петербурге во второй половине ноября температуры могут опуститься до минус десяти градусов, но почти весь декабрь в городах будет не холоднее минус пяти-семи градусов.

Прогноз погоды обещал, что в большинстве центральных регионов по-настоящему холодно станет только к Новому году. Перед праздником во многих областях выпадет снег, дневные температуры упадут до 15 градусов ниже ноля, а по ночам будет до минус 20.