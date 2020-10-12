Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Синоптики прогнозируют первый снег в Петербурге в конце недели 

ТАСС 1 час назад
Петербуржцам пообещали первый снег
Фото: Reuters
Дождь с мокрым снегом ожидается в Санкт-Петербурге в конце текущей недели на фоне существенного похолодания. В восточных районах Ленинградской области снежные осадки прогнозируются уже 15 октября, сообщил ТАСС в понедельник главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

"Вероятность [снега] уже есть чуть ли не 15-го числа — это четверг — по Ленинградской области. В Петербурге — 16-го, 17-го, 18-го [октября], эти все дни — это будет холодный период, и там уже будут осадки в виде дождя с мокрым снегом, потому что дневная температура положительная все равно — до 5 градусов, скорее всего", — сказал собеседник агентства.

Период похолодания, который сменит две недели относительно теплой погоды в городе, придется на период с 16 по 21 октября.

"Думаю, что в районе 4-6 градусов — это дневная максимальная температура должна быть в этот период. А ночью не исключено, что к выходным дням уже и "минусы" будут слабые в городе, еще их не было у нас", — отметил Колесов.

В начале третьей декады, как ожидается, в Петербург вновь придет потепление.

"Значительное будет повышение температуры воздуха за счет циклонов", — добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что последняя декада сентября стала самой теплой за все время наблюдений в Санкт-Петербурге — с 1881 года. Средняя температура воздуха в этот период впервые превысила 15 градусов, было перекрыто три экстремума для отдельных дней — 23, 24 и 26 сентября, а с 23 по 27 сентября дневная температура воздуха превышала 20 градусов в течение пяти дней, что тоже впервые наблюдалось в истории города в это время года.
Видео дня. Сын офицера КГБ и олигарха захотел стать «лордом Московским»
ТАСС: последние новости
Облачная погода и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 12 октября Облачная погода и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 12 октября В Росгидромете рассказали, какая погода ожидается в европейской части России В Росгидромете рассказали, какая погода ожидается в европейской части России В Бурятии объявили штормовое предупреждение В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Комментарии
Погода , Общество , Александр Колесов , ИТАР-ТАСС , Ленинградская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
Раскрыты подробности спасения жившего в шкафу ребенка
Раскрыты подробности спасения жившего в шкафу ребенка
«В России могут вспыхнуть пять Карабахов»
«В России могут вспыхнуть пять Карабахов»
Американец назвал ужасную привычку русских
Американец назвал ужасную привычку русских
Видео
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
00:21
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
Происшествия Пожары
11-летний американский школьник угнал автобус
00:42
11-летний американский школьник угнал автобус
Происшествия В мире
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
01:42
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Происшествия Криминал
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение