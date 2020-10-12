Петербуржцам пообещали первый снег

Дождь с мокрым снегом ожидается в Санкт-Петербурге в конце текущей недели на фоне существенного похолодания. В восточных районах Ленинградской области снежные осадки прогнозируются уже 15 октября, сообщил ТАСС в понедельник главный синоптик Петербурга Александр Колесов

"Вероятность [снега] уже есть чуть ли не 15-го числа — это четверг — по Ленинградской области. В Петербурге — 16-го, 17-го, 18-го [октября], эти все дни — это будет холодный период, и там уже будут осадки в виде дождя с мокрым снегом, потому что дневная температура положительная все равно — до 5 градусов, скорее всего", — сказал собеседник агентства.

Период похолодания, который сменит две недели относительно теплой погоды в городе, придется на период с 16 по 21 октября.

"Думаю, что в районе 4-6 градусов — это дневная максимальная температура должна быть в этот период. А ночью не исключено, что к выходным дням уже и "минусы" будут слабые в городе, еще их не было у нас", — отметил Колесов.

В начале третьей декады, как ожидается, в Петербург вновь придет потепление.

"Значительное будет повышение температуры воздуха за счет циклонов", — добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что последняя декада сентября стала самой теплой за все время наблюдений в Санкт-Петербурге — с 1881 года. Средняя температура воздуха в этот период впервые превысила 15 градусов, было перекрыто три экстремума для отдельных дней — 23, 24 и 26 сентября, а с 23 по 27 сентября дневная температура воздуха превышала 20 градусов в течение пяти дней, что тоже впервые наблюдалось в истории города в это время года.