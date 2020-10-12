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Прогноз погоды: продолжение аномального октября 

Мария Иванова 2 часа назад
Прогноз погоды: продолжение аномального октября
Фото: ТАСС
Один из руководителей Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает всем российским регионам продолжение аномального тепла в октябре.
Ученый подчеркнул, что на этой неделе по всей России ожидаются «положительные аномалии», из-за которых температуры будут превышать норму.
Особенно удивительная ситуация, по словам Вильфанда, сложилась в Якутии. В северных районах региона воздух днем прогревается выше ноля, это очень необычно для второй декады якутского октября. Температуры в регионе сейчас выше нормы на восемь-десять градусов.
Как сообщал «Рамблер», по данным метеорологов центра «Фобос», в Москве новая неделя будет дождливой (кроме вторника, 13 октября), но достаточно теплой. Температуры в столичном регионе останутся на уровне плюс 14-17 градусов, это аномально тепло. В пятницу, 16 октября, дожди станут особенно мощными и температуры в Подмосковье и столице резко упадут до 8-11 градусов тепла.
В Санкт-Петербурге в начале недели будет до плюс 9-12 градусов, но ближе к выходным воздух перестанет прогреваться сильнее пяти-восьми градусов тепла.
Прогноз погоды обещает, что всю неделю будет аномальной жарко в южных регионах страны. Дневные температуры там будут достигать 23-28 градусов выше ноля.
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Погода , Республика Саха (Якутия)
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