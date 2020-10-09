Прогноз погоды: на Россию надвигаются заморозки и гололед 

Прогноз погоды предупреждает о предзимней обстановке, которая сложится в некоторых регионах России : к примеру, в Сибири по ночам начнутся заморозки в минус 5-7 градусов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину

По ее прогнозу, днем в центре и на юге Красноярского края, в Тыве и Хакасии воздух не будет прогреваться выше нуля. В южных частях Западной Сибири будет теплее — около плюс трех-восьми градусов днем.

Паршина отметила, что недавно снег выпал в Красноярске, а в горных районах региона скопилось 10-12 сантиметров снега. На Алтае снежный покров достиг 10-15 сантиметров. На дорогах южных районов Западной Сибири в ближайшее время ожидается гололедица. В Гидрометцентре предупредили, что сильный гололед будет на трассах Красноярского края и Хакасии 9 октября после мокрого снега, выпавшего накануне.

Заморозки придут и в более теплые регионы — Кировскую, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. По ночам там будет холодать до минус двух градусов.

Как сообщал «Рамблер», прогноз погоды обещает, что тепло сохранится в Москве и соседних регионах до конца недели. Температуры будут снижаться не резко, на один-два градуса в течение нескольких дней.

В пятницу, 9 октября, в столичном регионе возможен дождь, но воздух все еще будет прогреваться до 15-20 градусов выше ноля. Такая же погода будет в субботу, 10 октября, а в воскресенье, 11 октября, температуры опустятся до 13-18 градусов.