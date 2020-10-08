Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Прогноз погоды: август не хочет покидать Москву 

Мария Иванова 1 час назад
Прогноз погоды: август не хочет покидать Москву
Фото: ТАСС
Прогноз погоды обещает, что обстановка в центральных регионах России в ближайшие дни будет больше напоминать конец августа — начало сентября, чем первую декаду октября. Как сообщает портал «Метеовести», Подмосковью прогноз погоды обещает почти 20-градусное тепло.
Метеорологи «Фобоса» прогнозируют, что днем в столице и области в ближайшие дни будет около плюс 17-19 градусов. В пятницу, 9 октября, возможны дожди, из-за чего похолодает, но незначительно.
В «Фобосе» подчеркнули, что из-за аномального тепла пожарная обстановка в столичном регионе останется напряженной. В Московской области людей на время перестали пускать в леса, чтобы не появлялись новые очаги пожаров.
В Санкт-Петербурге будут идти ливни, но при этом температуры составят 13-15 градусов выше ноля вместо нормальных для начала петербургского октября плюс восьми. В субботу, 10 октября, прогноз погоды обещает городу безоблачное небо, поэтому воздух прогреется еще сильнее.
В северных регионах страны в ближайшие дни будет не холоднее плюс 10-15 градусов, в средней полосе воздух прогреется до 15-20 тепла, а на юге страны температуры останутся июньскими — выше плюс 25 градусов.
Как сообщал «Рамблер», метеорологи прогнозируют, что в целом температуры этого октября будут превышать норму на два-три градуса. Ближе к концу месяца дефицит осадков в большинстве регионов должен закончиться, а в самом конце октября специалисты допускают первый снег и температуры ниже нормы.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Комментарии
Погода , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подтвердилось «предсказание» Симоньян о большой войне
Подтвердилось «предсказание» Симоньян о большой войне
Украинцы могут лишиться пенсий
Украинцы могут лишиться пенсий
Завершена дешифровка «черного ящика» АН-26
Завершена дешифровка «черного ящика» АН-26
Повод для санкций: в РФ ответили на доклад ОЗХО о…
Повод для санкций: в РФ ответили на доклад ОЗХО о…
Видео
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23