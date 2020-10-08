Прогноз погоды: август не хочет покидать Москву 

Прогноз погоды обещает, что обстановка в центральных регионах России в ближайшие дни будет больше напоминать конец августа — начало сентября, чем первую декаду октября. Как сообщает портал «Метеовести», Подмосковью прогноз погоды обещает почти 20-градусное тепло.

Метеорологи «Фобоса» прогнозируют, что днем в столице и области в ближайшие дни будет около плюс 17-19 градусов. В пятницу, 9 октября, возможны дожди, из-за чего похолодает, но незначительно.

В «Фобосе» подчеркнули, что из-за аномального тепла пожарная обстановка в столичном регионе останется напряженной. В Московской области людей на время перестали пускать в леса, чтобы не появлялись новые очаги пожаров.

В Санкт-Петербурге будут идти ливни, но при этом температуры составят 13-15 градусов выше ноля вместо нормальных для начала петербургского октября плюс восьми. В субботу, 10 октября, прогноз погоды обещает городу безоблачное небо, поэтому воздух прогреется еще сильнее.

В северных регионах страны в ближайшие дни будет не холоднее плюс 10-15 градусов, в средней полосе воздух прогреется до 15-20 тепла, а на юге страны температуры останутся июньскими — выше плюс 25 градусов.

Как сообщал «Рамблер», метеорологи прогнозируют, что в целом температуры этого октября будут превышать норму на два-три градуса. Ближе к концу месяца дефицит осадков в большинстве регионов должен закончиться, а в самом конце октября специалисты допускают первый снег и температуры ниже нормы.