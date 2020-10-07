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Погода в Москве: москвичам пообещали теплые выходные 

Rambler News Service 31 минуту назад
Москвичам пообещали теплые выходные
Фото: РИА Новости
Теплая погода сохранится в Москве до конца текущей недели, в отдельные дни возможны осадки, рассказал телеканалу «360» заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

«В четверг-пятницу температура будет выше на градус-другой, чем сегодня. Мы будем находиться в зоне теплого фронта циклона. Ближайшей ночью в городе +9…+11, по области +6…+11, а днем будет +18…+20, в области — от +16 до +21 градуса. Без осадков пока», — заявил он.

В пятницу температура воздуха в столичном регионе составит 17-19 градусов. Пройдут небольшие дожди. В субботу воздух немного остынет — до 13-18 градусов, временами возможны осадки. Причиной станет волна холодного фронта. В воскресенье температура останется прежней, однако дожди прекратятся из-за ухода фронтального раздела.
Киктев добавил, что в столичном регионе может вновь установится стационарный антициклон, который обеспечивает «бабье лето». Однако точно прогнозировать приходы таких периодов крайне сложно.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк добавила, что заметное похолодание прогнозируется в столичном регионе в третьей декаде октября. При этом она уточнила, что «провал холода» окажется кратковременным.
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Погода , Новости Москвы
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