Еще один российский город накрыло снегом 

Первый снег выпал в Красноярске . Об этом сообщает «Лайф».

В тот момент температура в городе составляла около нуля градусов. Согласно прогнозам синоптиков, днем в Красноярске потеплеет до +2 градусов, будет облачно, ветер будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду. Метеорологи ожидают, что снег будет выпадать в городе с четверга по воскресенье включительно.