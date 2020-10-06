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Еще один российский город накрыло снегом 

Артём Кульша 50 минут назад
Еще один российский город накрыло снегом
Фото: ТАСС
Первый снег выпал в Красноярске. Об этом сообщает «Лайф».
20 сентября, как сообщал «Рамблер», первый снег выпал в Коми и Архангельской области, 21-го — в Пермском крае и Свердловской области, 4 октября — в Сургуте, а сегодня утром — в Красноярске.
Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег
В тот момент температура в городе составляла около нуля градусов. Согласно прогнозам синоптиков, днем в Красноярске потеплеет до +2 градусов, будет облачно, ветер будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду. Метеорологи ожидают, что снег будет выпадать в городе с четверга по воскресенье включительно.
На прошлой неделе главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова не исключила, что первый снег может выпасть в Москве в конце октября. Она назвала климатической нормой, когда временный снежный покров устанавливается в городе в эти дни, а затем тает и устанавливается уже через один-полтора месяца. По словам синоптика, в октябре текущего года погода в столице будет соответствовать норме.
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Погода , Общество , Татьяна Позднякова , Архангельская Область , Красноярск , Пермский Край , Республика Коми
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