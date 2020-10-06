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Россиян предупредили о долгой магнитной буре 

News.ru и ещё 10 1 час назад
Россиян предупредили об опасной магнитной буре
Фото: © NASA / NuSTAR
Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) заявили, что в третьей декаде октября россиян ожидают пять дней, в течение которых будет наблюдаться магнитная буря.
Слабая буря начнётся 21 октября и продлится по 24 октября. На следующий день магнитная буря станет средней. С 26 по 28 октября магнитосфера будет оставаться возбуждённой и только потом её состояние нормализуется, сообщает РИА Новости.
По словам специалистов, слабая буря может спровоцировать некоторые сбои в работе энергосистем. Также она может повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на Земле в ночь на 28 сентября произошла самая мощная магнитная буря за последний год. До этого трое суток специалисты отмечали резкий рост геомагнитной активности. В последний раз магнитные бури такой мощи обрушивались на Землю 25–26 октября 2019 года.
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Погода , Общество , РАН , РИА Новости
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