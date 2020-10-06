Россиян предупредили о магнитных бурях

Магнитная буря начнется в конце октября, предупреждают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

С 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, 25 октября — средняя. Три следующих дня магнитосфера будет оставаться возбужденной, затем состояние нормализуется.

Всего в классификации магнитных бурь существует пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, кроме того, она может повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также приводят к сбоям напряжения в промышленных сетях.