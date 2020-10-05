Синоптики предупредили о заморозках в Подмосковье

Первые заморозки придут в Московскую область уже в ближайшие дни, предупредили синоптики.

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При этом в столице заморозков не ожидается всю первую половину октября, а в Подмосковье они вероятны уже в ближайшие два-три дня, 6–7 октября, передаёт канал «360».

Как объяснили синоптики, аномальное тепло установилось в регионе в начале октября под влиянием обширного антициклона, из-за которого днём ярко светит солнце, а температура превышает обычные для этого времени года показатели. С другой стороны, без облаков воздух стремительно остывает по ночам.

Ночь на 4 октября пока стала самой холодной в Подмосковье с начала осени. В Черустях воздух прогрелся только до +1 градуса. В Москве было чуть теплее — около +5 градусов.