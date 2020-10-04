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Теплый прием: следующая неделя встретит Европейскую Россию аномальными температурами 

ТК «Звезда» и ещё 12 5 часов назад
Россиян призвали готовиться к новым аномалиям
Фото: РИА Новости
Самое значительное превышение климатической нормы ожидается на западе.
На большей части территории Европейской России на следующей неделе столбики термометра поднимутся до аномально высоких значений. Ожидаемая температура превысит климатическую норму примерно на пять градусов.
Такой прогноз озвучила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Самое большое превышение над нормой будет в западных областях», — цитирует эксперта ТАСС.

Теплая погода будет наблюдаться в Москве и области, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Смоленской и еще нескольких областях.
На северо-востоке и востоке европейских территорий страны превышение стандартной температуры будет чуть меньше — на 2-3 градуса по Цельсию.
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Погода , Общество , Новости регионов , Марина Макарова , ИТАР-ТАСС
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