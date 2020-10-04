Россиянам пообещали еще неделю аномального тепла

«На большей части европейской России на следующей неделе будут температурные аномалии. Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Ивановская области. Примерно на 5 градусов выше нормы там ожидается, на востоке и северо-востоке отклонение чуть меньше — 2-3 градуса», — сказала Макарова.