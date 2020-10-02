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Прогноз погоды: Москву накроет антициклон 

Мария Иванова 2 часа назад
Прогноз погоды: Москву накроет антициклон
Фото: ТАСС
Прогноз погоды обещает, что до конца недели в Подмосковье и столице будет расти атмосферное давление, в некоторые из дней оно достигнет рекордно высоких показателей.
Метеорологи объяснили, что рост давления связан с обширным антициклоном, пришедшим в регион.
Прогноз погоды предупреждает, что максимального показателя в 1011 гектопаскалей атмосферное давление достигнет в воскресенье, 4 октября. Такое значение превышает норму на 12 единиц.
Главный эксперт столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что рекорд 1917 года, когда атмосферное давление в Москве достигло 1017 гектопаскалей, показатели 4 октября не побьют, но вплотную к ним приблизятся.
Позднякова напомнила, что из-за повышенного давления может ухудшиться состояние людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердца и сосудов. В эти дни люди, перенесшие инсульты и инфаркты, должны быть особенно осторожны.
Как сообщал «Рамблер», ранее доктор наук, заслуженный метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что бабье лето задержится в Подмосковье, Москве и соседних регионах как минимум до понедельника, 5 октября.
Все это время воздух в столичном регионе будет прогреваться до 17-20 градусов выше ноля. Это превышает норму на пять-шесть градусов.
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Погода , Татьяна Позднякова , Москва , Московская область
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