Временный снежный покров может образоваться в Москве в конце октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, температура в столице будет близка к климатической норме. Позднякова напомнила, что обычно временный снежный покров устанавливается в городе в последних числах октября. Спустя время он растает и установится только через месяц-полтора.

"Поэтому не исключено, что в последних числах октября у нас землю может припорошить снег. Ничего экстраординарного в этом нет", – заключила синоптик.

Ранее россиян предупредили об аномальной погоде зимой. Сообщалось, что на большей части территории Российской Федерации ожидается холодный февраль.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин, в свою очередь, отметил, что продолжительный период тепла осенью может отразиться на погоде в декабре – первый месяц зимы может стать темным, сырым и бесснежным.