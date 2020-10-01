Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Погода в Москве: Первый снег может припорошить Москву в конце октября

Москва24иещё 2
52 минуты назад
Временный снежный покров может образоваться в Москве в конце октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Татьяну Позднякову.
По ее словам, температура в столице будет близка к климатической норме. Позднякова напомнила, что обычно временный снежный покров устанавливается в городе в последних числах октября. Спустя время он растает и установится только через месяц-полтора.
"Поэтому не исключено, что в последних числах октября у нас землю может припорошить снег. Ничего экстраординарного в этом нет", – заключила синоптик.
Ранее россиян предупредили об аномальной погоде зимой. Сообщалось, что на большей части территории Российской Федерации ожидается холодный февраль.
Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин, в свою очередь, отметил, что продолжительный период тепла осенью может отразиться на погоде в декабре – первый месяц зимы может стать темным, сырым и бесснежным.
Эксперт выразил мнение, что вероятной причиной изменений является глобальное потепление, которое привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека. Следствием этого могут быть нестабильности климата, уточнил синоптик.
Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,Татьяна Позднякова,Алексей Кокорин,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители