Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Погода в Москве: москвичам предрекли мокрый снег в октябре 

Мослента 1 час назад
Москвичам предрекли мокрый снег в октябре
Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»
В Москве в октябре установится относительно теплая и сухая погода, однако синоптики предрекли мокрый снег к концу месяца. Такие прогнозы дал в беседе с «Москва 24» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В атмосфере региона вновь усилится влияние западной периферии антициклона, благодаря чему до конца недели нас ждут погожие деньки. Ночами воздух будет остывать до +5…+10 градусов, днем можно рассчитывать на +15…+20, что на 5–7 градусов теплее положенного и соответствует климатическим показателям начала сентября», — отметил специалист.

В октябре среднемесячная температура будет держаться на 2–3 градуса выше многолетних показателей метеостатистики. После 10 декабря осадков станет больше, появятся облака, а уже к концу месяца температура воздуха может достигнуть уровня зимнего сезона, заключил Тишковец.
Как сообщал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, жителям столицы пообещали бабье лето в конце сентября и начале октября. По его словам, ожидаются небольшие осадки.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Мослента: последние новости
Москвичам пообещали бабье лето в начале октября Москвичам пообещали бабье лето в начале октября Стали известные первые результаты проверок соблюдения масочного режима в Москве Стали известные первые результаты проверок соблюдения масочного режима в Москве В Москве эвакуировали «Охотный ряд» В Москве эвакуировали «Охотный ряд»
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч логинов и паролей россиян утекли в сеть
Десятки тысяч логинов и паролей россиян утекли в сеть
Углеродные нанотрубки восстановили нервы
Углеродные нанотрубки восстановили нервы
Испытан беспилотник с подвешенным на него дроном
Испытан беспилотник с подвешенным на него дроном
Пашинян созвал Совбез
Пашинян созвал Совбез
Видео
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение