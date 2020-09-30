Прогноз погоды: Крым зальет 

Метеорологи центра «Фобос» рассказали, что прогноз погоды обещает Крыму ливни, каких не случалось в последние 35 лет. Об этом сообщает портал «Метеовести».

По словам экспертов, связано это с циклоном, который пришел в Россию с Балкан. Ранее этот же циклон обрушил мощные дожди, грозы и гигантский град на Стамбул, в результате городские улицы оказались затоплены, многие автомобили получили повреждения. Некоторых жителей Стамбула пришлось эвакуировать из затопленных помещений.

С таким же ливнем в среду, 30 сентября, столкнется Крым. На южном побережье полуострова грозит выпасть 40-45 миллиметров осадков. Это составляет 120 процентов месячной нормы.

Часть местности в Крыму, скорее всего, будет подтоплена. Также циклон принесет ветер с порывами до 20-25 метров в секунду, а на море сформируются волны высотой до двух-трех метров.

В Симферополе, где недобор по осадкам составлял 40 процентов, ожидается около 43 миллиметров осадков, это почти рекорд 1985 года.

В «Фобосе» отметили, что в непогоде есть и свои плюсы: благодаря ливням вырастет приток в местные водохранилища.

По данным метеорологов, температуры в Крыму после жары в 30 градусов резко упадут до плюс 20. Купальный сезон, скорее всего, завершится.

Как писал «Рамблер», прогноз погоды обещал, что в Крыму серьезно похолодает только со второй половины октября — в этот период на полуострове ожидается не более 12-13 градусов тепла. Ноябрь в Крыму будет промозглым, с порывистыми ветрами до 18-20 метров в секунду.