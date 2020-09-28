Россию ждут полгода погодных аномалий 

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Гидрометцентр опубликовал прогноз погодных аномалий с октября 2020-го по март 2021 года. Как пишет «Российская газета», синоптики обещают некоторым регионам России аномально теплые февраль и март.

В октябре, по прогнозу Гидрометцентра, теплее нормы будет почти по всему Дальнему Востоку, на западе Северо-Западного федерального округа, под Красноярском, в Иркутской и Кемеровской областях.

Южные регионы центра России и Поволжья в октябре, напротив, ждут холодные аномалии.

Ноябрь будет теплее обычного на севере Урала, Сибири и Приволжского федерального округа. Аномально холодный ноябрь ждет Чукотку и Магаданскую область.

Необычно теплый декабрь ожидается на севере Урала, Сибири и Якутии, необычно холодный — в большинстве регионов центра страны, Северо-Западного федерального округа и на Чукотке.

В январе температуры выше нормы будут на большей части Северного Кавказа и в южных регионах. С аномально холодным январем столкнутся центральные регионы.

При этом февраль и март в центре страны окажутся гораздо теплее обычного.

Как сообщал «Рамблер», ранее метеорологи центра «Фобос» рассказали, в некоторых регионах России будет тепло вплоть до конца второй декады октября.

По прогнозу «Фобоса», в Подмосковье, столице и соседних регионах до 20-х чисел октября температуры будут заметно превышать норму, иногда — на пять градусов.