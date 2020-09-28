Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россию ждут полгода погодных аномалий 

Мария Иванова 2 часа назад
Россию ждут полгода погодных аномалий
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр опубликовал прогноз погодных аномалий с октября 2020-го по март 2021 года. Как пишет «Российская газета», синоптики обещают некоторым регионам России аномально теплые февраль и март.
В октябре, по прогнозу Гидрометцентра, теплее нормы будет почти по всему Дальнему Востоку, на западе Северо-Западного федерального округа, под Красноярском, в Иркутской и Кемеровской областях.
Южные регионы центра России и Поволжья в октябре, напротив, ждут холодные аномалии.
Ноябрь будет теплее обычного на севере Урала, Сибири и Приволжского федерального округа. Аномально холодный ноябрь ждет Чукотку и Магаданскую область.
Необычно теплый декабрь ожидается на севере Урала, Сибири и Якутии, необычно холодный — в большинстве регионов центра страны, Северо-Западного федерального округа и на Чукотке.
В январе температуры выше нормы будут на большей части Северного Кавказа и в южных регионах. С аномально холодным январем столкнутся центральные регионы.
При этом февраль и март в центре страны окажутся гораздо теплее обычного.
Как сообщал «Рамблер», ранее метеорологи центра «Фобос» рассказали, в некоторых регионах России будет тепло вплоть до конца второй декады октября.
По прогнозу «Фобоса», в Подмосковье, столице и соседних регионах до 20-х чисел октября температуры будут заметно превышать норму, иногда — на пять градусов.
Видео дня. В Сети обсуждают новую подружку Тимати
Комментарии
Погода , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Ничего хорошего не будет: прогнозы расстроили россиян
Ничего хорошего не будет: прогнозы расстроили россиян
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
01:05
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
Политика
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
00:20
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
Общество
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение