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В Москве в первые дни октября продолжится бабье лето 

Мир24 и ещё 4 21 минуту назад
Москву ждет продолжение бабьего лета
Фото: РИА Новости
В Москве в конце сентября и начале октября продолжится бабье лето. Температура воздуха превысит норму, сообщил АГН «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Действительно, стоит просто замечательная погода. Высокое давление, осадки возможны сегодня небольшие и в ночь на вторник. В течение остальных дней температура будет от 18 до 20 градусов. Облаков станет чуть-чуть больше, но все равно температурный фон будет выше нормы на 5-6 градусов, и осадков не ожидается», — сказал он.

По слова Вильфанда, москвичей ожидает замечательная погода и в конце сентября, и в первые четыре-пять дней октября.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге побит третий за сентябрь температурный рекорд. В воскресенье, 27 сентября, воздух прогрелся до 22,5 градусов тепла.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , АГН "Москва"
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