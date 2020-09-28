Москву ждет продолжение бабьего лета

«Действительно, стоит просто замечательная погода. Высокое давление, осадки возможны сегодня небольшие и в ночь на вторник. В течение остальных дней температура будет от 18 до 20 градусов. Облаков станет чуть-чуть больше, но все равно температурный фон будет выше нормы на 5-6 градусов, и осадков не ожидается», — сказал он.