Москву ждет продолжение бабьего лета

В Москве в конце сентября и начале октября продолжится бабье лето. Температура воздуха превысит норму, сообщил АГН «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Действительно, стоит просто замечательная погода. Высокое давление, осадки возможны сегодня небольшие и в ночь на вторник. В течение остальных дней температура будет от 18 до 20 градусов. Облаков станет чуть-чуть больше, но все равно температурный фон будет выше нормы на 5-6 градусов, и осадков не ожидается», — сказал он.
По слова Вильфанда, москвичей ожидает замечательная погода и в конце сентября, и в первые четыре-пять дней октября.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге побит третий за сентябрь температурный рекорд. В воскресенье, 27 сентября, воздух прогрелся до 22,5 градусов тепла.