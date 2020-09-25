Названы неприятные последствия долгого "бабьего лета"

Следствием продолжительного "бабьего лета" может стать темный, сырой и бесснежный период в декабре, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы РоссииАлексей Кокорин.
Эксперт отметил, что глобальное потепление привело к росту средней температуры на пару градусов за полвека. Однако это явление может привести к нестабильности климата.
"У нас стали чаще как периоды хорошей, теплой погоды в сентябре, так и холодной, дождливой", - рассказал Кокорин.
Ранее специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус сообщил о второй волне "бабьего лета" в Москве и уточнил, что такая температура соответствует скорее второй половине августа, нежели третьей декаде сентября.