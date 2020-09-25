Москвичей в пятницу ожидает по-летнему теплый день

Москвичей в пятницу ожидает по-летнему тёплый день, воздух прогреется до 23 градусов тепла, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена западной периферией антициклона, благодаря чему день снова выдастся солнечный, сухой и по-летнему теплый. В Москве переменная облачность, без осадков", — сообщил Синенков.
Температура воздуха в столице составит плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.