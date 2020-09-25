Россиян предупредили об аномальном тепле

Практически на всей территории России температура около или выше нормы, на севере страны теплая температурная аномалия доходит до 10 градусов, в Европейской части России — до 5, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На всей территории страны температура будет около и выше нормы в ближайшие пять дней. Как всегда на севере наиболее заметная аномалия — до +8 — +10 градусов. На севере Сибирского федерального округа, Таймыр, север Якутии. На Европейской части на четыре-пять градусов выше нормы. В Москве на 5,5 градусов выше. На юге на три-четыре градуса выше", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что теплая погода продлится в столичном регионе до первых дней октября. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому "бархатному сезону" на морях юга России.

По прогнозам Гидрометцентра, прохладная погода в ближайшие пять дней будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.