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Погода в России: Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов 

РИА Новости и ещё 6 13 минут назад
Россиян предупредили об аномальном тепле
Фото: РИА Новости
Практически на всей территории России температура около или выше нормы, на севере страны теплая температурная аномалия доходит до 10 градусов, в Европейской части России — до 5, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На всей территории страны температура будет около и выше нормы в ближайшие пять дней. Как всегда на севере наиболее заметная аномалия — до +8 — +10 градусов. На севере Сибирского федерального округа, Таймыр, север Якутии. На Европейской части на четыре-пять градусов выше нормы. В Москве на 5,5 градусов выше. На юге на три-четыре градуса выше", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что теплая погода продлится в столичном регионе до первых дней октября. Кроме того, оправдываются прогнозы по долгому "бархатному сезону" на морях юга России.
По прогнозам Гидрометцентра, прохладная погода в ближайшие пять дней будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.

"Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла — это регионы выделяются", — сказал Вильфанд.

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Погода , Общество , РИА Новости
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