Москвичам рассказали о погоде 23 сентября

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что 23 сентября жителей Московского региона ожидает тёплая комфортная погода без осадков. По её словам, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов тепла.
Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Нас ожидает очень комфортная, тёплая, сухая погода с температурой почти на шесть градусов выше нормы, — цитирует специалиста РИА Новости.
Волосюк добавила, что по области воздух прогреется до плюс 18–23 градусов. При переменной облачности ветер будет юго-западным со скоростью всего 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании с зампредами регионального правительства и главами муниципалитетов распорядился начать подачу тепла в многоквартирные дома. Чиновник распорядился включить отопление раньше срока, «чтобы жители не мёрзли в квартирах».