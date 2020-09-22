Москвичам пообещали продолжительное «бабье лето»

"Вторник, 22 сентября, для Москвы будет знаменательным. Во-первых, наступит день осеннего равноденствия, а значит, стартует астрономическая осень. А во-вторых, в столице, наконец-то, начнется продолжительный сезон настоящего бабьего лета", — сказал Тишковец.
"В последующие сутки и до конца недели москвичей, ждут невероятно погожие деньки с температурным фоном на 5-7 градусов выше положенной для последней декады сентября климатической нормы. В условиях малооблачной погоды ночью воздух будет остывать до плюс 7-12, а после полудня яркое солнце ежедневно до выходных включительно будет прогревать воздух до плюс 18-23 градусов, что соответствует многолетним показателям июня или августа", — сообщил Тишковец.
"Примечательно то, что по метеостатистике таким тёплым бабье лето (максимальная температура выше плюс 20) в конце сентября бывает в среднем не чаще 1 раза в 10 лет", — отметил Тишковец.