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Погода в Москве: Москвичам пообещали продолжительное «бабье лето» 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Москвичам пообещали продолжительное «бабье лето»
Фото: РИА Новости
Астрономическая осень стартует в Москве во вторник с продолжительного сезона настоящего "бабьего лета" с температурой до плюс 23, таким теплым оно бывает раз в 10 лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

"Вторник, 22 сентября, для Москвы будет знаменательным. Во-первых, наступит день осеннего равноденствия, а значит, стартует астрономическая осень. А во-вторых, в столице, наконец-то, начнется продолжительный сезон настоящего бабьего лета", — сказал Тишковец.

По его словам, уже во вторник ожидается до плюс 21 тепла, а в последующие дни будет ещё теплее.

"В последующие сутки и до конца недели москвичей, ждут невероятно погожие деньки с температурным фоном на 5-7 градусов выше положенной для последней декады сентября климатической нормы. В условиях малооблачной погоды ночью воздух будет остывать до плюс 7-12, а после полудня яркое солнце ежедневно до выходных включительно будет прогревать воздух до плюс 18-23 градусов, что соответствует многолетним показателям июня или августа", — сообщил Тишковец.

По его словам, ветер будет дуть с юга, поутихнет, будет уже не более 2-7 метров в секунду. Также он отметил, что в ночные и утренние часы местами на землю будут опускаться туманы и густые дымки с ухудшением видимости. Показания барометров продолжат расти и достигнут 753 миллиметров ртутного столба.

"Примечательно то, что по метеостатистике таким тёплым бабье лето (максимальная температура выше плюс 20) в конце сентября бывает в среднем не чаще 1 раза в 10 лет", — отметил Тишковец.

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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости
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