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Погода в России: Россиянам назвали сроки начала бабьего лета 

Lenta.ru 8 минут назад
Россиянам назвали сроки начала бабьего лета
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Центр погоды «Фобос» назвал россиянам сроки начала бабьего лета в европейской части страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
По информации синоптиков, потепление в регионе ожидается на предстоящей неделе. Причиной этого станет антициклон, центр которого переместится из Центральной Европы в Оренбуржье. Атмосферные потоки станут меняться с северо-западных на южные, пояснили там. «И на смену полярному холоду начнут поступать порции воздуха черноморского происхождения», — добавили в центре.
Отмечается, что температура в эти дни будет на пять-семь градусов выше климатической нормы, что сравнимо с третьей декадой августа. В частности, в Москве ожидается до 17 градусов тепла. Начиная со вторника, 22 сентября, и до конца недели воздух может прогреться до 23 градусов тепла, подчеркнули синоптики.
Кроме того, до 25 градусов потеплеет в Черноземье, а до 30 градусов — на юге России. «Таким образом, после традиционного похолодания всю неделю жителей Европейской России ждет продолжительный период солнечной, теплой и сухой погоды, именуемый бабьим летом», — заключили в «Фобосе».
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