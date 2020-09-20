В России выпал первый снег 

Жители некоторых российских регионов сообщили о том, что там выпал первый снег.

Напомним, в начале сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в шести регионах России в ближайшие дни прогнозируются заморозки. Он добавил, что в 2020 году сезон заморозков начался рано.

Ранее "СП" писала, что синоптики пообещали россиянам непростой октябрь. По их данным, нестабильная погода — это символ уходящего года и ожидать, что второй месяц календарной осени окажется более предсказуемым, увы не приходится.