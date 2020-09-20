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В России выпал первый снег 

Свободная пресса 3 часа назад
В России выпал первый снег
Фото: РИА Новости
Жители некоторых российских регионов сообщили о том, что там выпал первый снег.
Как пишет Лента.ру, снег прошел в Республике Коми, а также в Ленском районе Архангельской области.
Напомним, в начале сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в шести регионах России в ближайшие дни прогнозируются заморозки. Он добавил, что в 2020 году сезон заморозков начался рано.
Ранее "СП" писала, что синоптики пообещали россиянам непростой октябрь. По их данным, нестабильная погода — это символ уходящего года и ожидать, что второй месяц календарной осени окажется более предсказуемым, увы не приходится.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , Lenta.ru , Архангельская Область , Республика Коми
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