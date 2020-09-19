Назван самый теплый месяц предстоящей зимы

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Зимние месяцы ожидаются не слишком суровыми.

Жителям России не нужно ждать излишне высоких температур этой зимой. О прогнозе на будущие месяцы рассказал ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец

Суровых и морозящих холодов также, скорее всего, не последует.

«В этом году, я думаю, все будет намного благополучнее», — отметил синоптик.

Специалист обнадежил россиян в интервью радио «Комсомольская правда», объяснив, что, погода, судя по всему, будет «мягкой и довольно снежной», с умеренными морозами и без аномального тепла.

Самым теплым месяцем предстоящей зимы, согласно специалисту, будет февраль.