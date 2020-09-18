Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой 

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что грядущая зима будет холоднее предыдущей.
По словам синоптика, прошлая зима стала рекордно теплой за всю историю.
"Таких зим и такого бесснежья никогда не было. Но в этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет. Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы, превышение по температуре будет незначительным", — цитирует его газета.
При этом в целом сезон будет мягким и снежным, а морозы — умеренными. Самым теплым месяцем следующего сезона, отметил Тишковец, станет февраль.