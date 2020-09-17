В Москве спрогнозировали комфортную погоду

«Ветровой режим будет гораздо тише, порывы ветра не будут превышать 13—15 м/с… Однако ожидается существенное понижение температуры. Уже завтра днём максимальные значения будут в промежутке +11…+13 °С, то есть температура за сутки понизится сразу на десять градусов. Погода будет хмурой, облака будут низкими, завтра ожидается дождливый день… Сказать, что погода будет очень холодной нельзя, но она не будет комфортной: останутся порывы ветра и дождь», — рассказал синоптик.
«В субботу осадков станет меньше, небо будет облачным, температура будет такой же. В воскресенье вероятность дождя будет совсем небольшой, но температура будет такой же, максимальные значения +11…+14 °С. Ночи будут очень холодными, будет +5…+6 °С. А в воскресенье меняется циркуляция, по прогнозу начинает расти давление», — добавил специалист.
«Уже в понедельник осадков не будет, температура повысится до +15 °С, а во вторник она приблизится к +20 °С, преимущественная температура +16…+18 °С. Будет малооблачно, вполне солнечная погода. Это может быть началом комфортного периода без осадков», — прогнозирует Вильфанд.