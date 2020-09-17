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В Гидрометцентре спрогнозировали начало комфортной погоды в Москве 

RT на русском 2 часа назад
В Москве спрогнозировали комфортную погоду
Фото: РИА Новости
В Москве во вторник, 22 сентября, температура воздуха приблизится к +20 °С и будет солнечная погода, что может стать началом «комфортного периода» без осадков. Об этом RT заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд объяснил, что ливень и усиление ветра в Москве 17 сентября связаны с прохождением фронта, но в дальнейшем ситуация с погодой начнёт постепенно налаживаться.

«Ветровой режим будет гораздо тише, порывы ветра не будут превышать 13—15 м/с… Однако ожидается существенное понижение температуры. Уже завтра днём максимальные значения будут в промежутке +11…+13 °С, то есть температура за сутки понизится сразу на десять градусов. Погода будет хмурой, облака будут низкими, завтра ожидается дождливый день… Сказать, что погода будет очень холодной нельзя, но она не будет комфортной: останутся порывы ветра и дождь», — рассказал синоптик.

При этом он заметил, что выходные дни будут похожи по температурным условиям на четверг и пятницу.

«В субботу осадков станет меньше, небо будет облачным, температура будет такой же. В воскресенье вероятность дождя будет совсем небольшой, но температура будет такой же, максимальные значения +11…+14 °С. Ночи будут очень холодными, будет +5…+6 °С. А в воскресенье меняется циркуляция, по прогнозу начинает расти давление», — добавил специалист.

По его словам, за изменением циркуляции атмосферы и ростом атмосферного давления последуют более заметные перемены общего погодного фона.

«Уже в понедельник осадков не будет, температура повысится до +15 °С, а во вторник она приблизится к +20 °С, преимущественная температура +16…+18 °С. Будет малооблачно, вполне солнечная погода. Это может быть началом комфортного периода без осадков», — прогнозирует Вильфанд.

Ранее Вильфанд спрогнозировал сроки наступления золотой осени в Москве.
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Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд
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