На Москву обрушился сильный ливень и шквалистый ветер с порывами 20-25 метров в секунду. В соцсетях и телеграм-каналах начали появляться фото и видео последствий непогоды.
Ливневки по всему городу не справляются с потоками воды. В Газетном переулке затопило не только проезжую часть и тротуар — вода вплотную подобралась к офисным зданиям, и работникам приходится вычерпывать ее с порога. Сообщения о потопах на дорогах поступают также из Южного административного округа.
Из-за сильных осадков дал течь подземный пешеходный переход на Белорусском вокзале.
✓ Москва
Традиционная рубрика — дождь в Москве…
ЮАО #москва pic.twitter.com/MfyUFETLkg— Гаврилин_А (@ChekhovRu) September 17, 2020
Сильный ветер повалил около 10 деревьев в Солнечногорске. Пострадали два человека, повреждены несколько машин.
В Бирюлево шквалистым ветром подняло в воздух металлическую конструкцию, после чего она обрушилась на припаркованные машины. В жилом комплексе «Пригород Лесное» на Каширском шоссе ветер перевернул беседку в детском саду.
Погода шикарная. Наш трамвай уплыл. Мы мокрые. Зонт не спасает:)
Москва би лайк pic.twitter.com/K6lOKqd594— 👉Tanaka👈 | ٩ (◕‿◕｡) ۶ (@softMarkusSun) September 17, 2020
Как сообщал «Рамблер», в столице может выпасть до 20 миллиметров воды — около трети месячной нормы осадков. Синоптики обещают, что сильные дожди закончатся после 19.00, а кратковременные будут идти в столице почти сутки. Завтра в Москву придет похолодание — днем 18 сентября температура воздуха не превысит 12 градусов.