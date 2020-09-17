Сильный дождь с порывистым ветром обрушился на Москву 

Сильный дождь с порывистым ветром обрушились на некоторые районы Москвы . В отдельных случаях ветер достигает скорости 15–20 метров в секунду.

В столице из-за сложных климатических условий объявлен желтый уровень погодной опасности.

"В связи с прохождением активного холодного фронта с запада на восток в период с 12:00 с сохранением до конца суток 17 сентября местами по Московской области и Москве ожидается гроза с дождем, местами сильным, временами ливни", — рассказали ранее в Главном управлении МЧС РФ по столице.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства объявили, что из-за непогоды экстренные службы столицы переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам, в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков, поэтому на дежурство вызваны бригады Мосводостока.

Водителей на фоне ливневых дождей попросили воздержаться от поездок на автомобилях. Если же это необходимо, то требуется соблюдать скоростной режим и не парковать машину под рекламными щитами, шаткими конструкциями и деревьями.

Департамент торговли и услуг также обратился к владельцам кафе и ресторанов с рекомендацией закрыть летние веранды и убрать с улиц инвентарь.