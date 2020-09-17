Россиянам пообещали аномальное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы России, куда в ближайшее время придёт аномальное тепло.
На севере Сибирского и Дальневосточного округа температура поднимется до 12–14 градусов тепла, на 8–10 градусов выше обычной температуры, которая свойственна этим регионам, сообщают «Известия».
Кроме того, аномально тёплая погода будет в Амурской области и Приморском крае.
В Приморье хорошая погода, показатели — 24–25 градусов тепла, в Амурской области — выше 20 градусов. Это выше нормы примерно на 3–4 градуса, — привели слова Романа Вильфанда на портале.
Как писал NEWS.ru ранее, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что после 17 сентября 2020 года в Москве ожидается резкое похолодание.