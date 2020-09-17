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Погода в России: В Гидрометцентре назвали регионы РФ, куда придёт аномальное тепло 

News.ru и ещё 8 19 минут назад
Россиянам пообещали аномальное тепло
Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы России, куда в ближайшее время придёт аномальное тепло.
На севере Сибирского и Дальневосточного округа температура поднимется до 12–14 градусов тепла, на 8–10 градусов выше обычной температуры, которая свойственна этим регионам, сообщают «Известия».
Кроме того, аномально тёплая погода будет в Амурской области и Приморском крае.
В Приморье хорошая погода, показатели — 24–25 градусов тепла, в Амурской области — выше 20 градусов. Это выше нормы примерно на 3–4 градуса, — привели слова Романа Вильфанда на портале.
Как писал NEWS.ru ранее, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что после 17 сентября 2020 года в Москве ожидается резкое похолодание.
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Погода , Общество , Татьяна Позднякова , Роман Вильфанд , газета "Известия"
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