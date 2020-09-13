В России ждут аномальных холодов

После «всплеска тепла» в Центральный федеральный округ (ЦФО) придёт аномальное похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В четверг высокая температура, а затем резкое понижение — температура будет около и даже ниже нормы», — цитирует ТАСС Вильфанда.
Отмечается, что всплеск тепла произойдёт 17 сентября, после чего придёт похолодание.
Температура воздуха днём будет ниже 15°C.
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в регионах России.