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Погода в ЦФО: На следующей неделе в ЦФО ожидается аномальное похолодание 

RT на русском и ещё 1 14 минут назад
В России ждут аномальных холодов
Фото: RT на русском
После «всплеска тепла» в Центральный федеральный округ (ЦФО) придёт аномальное похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В четверг высокая температура, а затем резкое понижение — температура будет около и даже ниже нормы», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Отмечается, что всплеск тепла произойдёт 17 сентября, после чего придёт похолодание.
Температура воздуха днём будет ниже 15°C.
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в регионах России.
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Погода , Общество , Юрий Варакин , Роман Вильфанд , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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