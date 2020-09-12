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Мощный ураган обрушился вечером 12 сентября на турецкую провинцию Анкара . Об этом сообщили в главном управление метеорологии страны.

Ожидается, что регион накроют ливни с грозами и шквалистый ветер. Больше всего от непогоды могут пострадать северные и западные районы турецкой провинции.

Ожидаются сильные ливни и грозы в районе городов Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам в течение следующих двух часов, — цитирует РЕН ТВ заявление управления метеорологии.

В конце августа на побережье американского штата Луизиана обрушился ураган «Лаура». Скорость в некоторых районах достигала 240 км/ч. Стихии была присвоена четвёртая, предпоследняя категория опасности. На территории округа Камерон наблюдались «катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения», писал NEWS.ru.