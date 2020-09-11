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Прогноз погоды: Россию накрыло штормом 

Мария Иванова 1 час назад
Прогноз погоды: Россию накрыло штормом
Фото: ТАСС
В четверг, 10 сентября, и пятницу, 11 сентября, европейские регионы России оказались во власти штормового циклона.
В Санкт-Петербурге 10 сентября дул ветер с порывами 20-24 метров в секунду и шли ливни, шторм привел к сломанным деревьям и сорванным дорожным знакам. В пятницу обстановка будет более комфортной, обещает прогноз погоды центра «Фобос». Однако дожди в Петербурге продолжатся, а температуры составят максимум плюс 14-16 градусов. Такие температуры считаются сентябрьской нормой для Ленинградской области.
Потепления жителям Питера не стоит ждать раньше вторника, 15 сентября.
При этом в Москве, страдавшей от ливней в последние дни, погода улучшится уже с 11 сентября. Уже в пятницу в столичном регионе станет солнечно, а на выходных, 12 и 13 сентября, воздух прогреется до 19-21 градусов выше ноля. Это выше нормы почти на пять градусов.
Как писал «Рамблер», ранее прогноз погоды обещал, что Подмосковье и столицу ждет второе бабье лето. Синоптики прогнозировали, что оно продлится до 17 сентября и будет более выраженным, чем первое.
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Погода , Санкт-Петербург
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