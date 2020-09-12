Москвичам пообещали теплую и облачную субботу

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Облачная погода без осадков ожидается в Москве и области в субботу, 12 сентября, сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, поэтому воздух в столице прогреется до 17–19 градусов, в Подмосковье — до 21 градуса.

Ветер западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Осадков в это день не прогнозируется.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что "бабье лето" может наступить в любой день в период с сентября по начало октября.

Также синоптики рассказали об окончании метеорологического лета в Москве. Нынешнее лето оказалось короче рекордного теплого сезона 2018 года продолжительностью 145 дней.