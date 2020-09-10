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В Москве завершилось метеорологическое лето 

Газета.Ru и ещё 7 3 часа назад
В столице завершилось метеорологическое лето
Фото: Газета.Ru
В столице завершилось метеорологическое лето, сообщается на сайте "Метеовестей".
Отмечается, что в этом году метеорологическое лето превысило календарное и составило 95 дней.

"Лето 2020 года оказалось длиннее лета 2017 года, но существенно уступило рекордному теплому сезону 2018 года, длившемуся 145 дней, и лету 2019 года, продолжительность которого составила 130 дней", — отмечается на сайте.

Метеорологическим летом считается время, когда среднесуточная температура воздуха превышает +15°C. В среднем в столице этот промежуток составляет 88 дней, с 28 мая по 23 августа.
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