В столице завершилось метеорологическое лето, сообщается на сайте "Метеовестей".

Отмечается, что в этом году метеорологическое лето превысило календарное и составило 95 дней.

"Лето 2020 года оказалось длиннее лета 2017 года, но существенно уступило рекордному теплому сезону 2018 года, длившемуся 145 дней, и лету 2019 года, продолжительность которого составила 130 дней", — отмечается на сайте.

Метеорологическим летом считается время, когда среднесуточная температура воздуха превышает +15°C. В среднем в столице этот промежуток составляет 88 дней, с 28 мая по 23 августа.