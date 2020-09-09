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Погода в Москве: Москвичам пообещали эпизод «бабьего лета» на выходных 

ТК «Звезда» и ещё 8 46 минут назад
Дневная температура заметно повысится и будет составлять около 20 градусов тепла.
Синоптики заявили, что небольшой эпизод «бабьего лета» с температурой около 20 градусов тепла придет в Москву на ближайших выходных.
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, к выходным погода в столице заметно наладится.
Она подчеркнула, что осадков в субботу, 12 сентября, не ожидается. В воскресенье, 13 сентября, во второй половине дня местами может собраться небольшой кратковременный дождь.

«В субботу и в воскресенье будет солнышко, оно нас будет радовать. Дневная температура к выходным повысится, и будет в Москве около 20 градусов, по области — 16-21», — заявила синоптик, передает РИА Новости.

По ее мнению, назвать эти два дня «бабьим летом» нельзя, скорее, это просто эпизод «бабьего лета».
Позднякова уточнила, что уже с понедельника, 14 сентября, в дневные часы в столице вновь станет прохладно, будут кратковременные дожди.
Ранее сообщалось, что в этом году достаточно обычное для российского климата «бабье лето» придет в центральную часть страны после 9 сентября. Соответствующий прогноз озвучил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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Комментарии
Погода , Видео , Новости Москвы , Юрий Варакин , Росгидромет , РИА Новости
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