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Синоптики сообщили о «настоящей осени» в центральной России 

Русская Планета и ещё 1 1 час назад
Россиян предупредили о «настоящей осени»
Фото: РИА Новости
В Центральном федеральном округе России с 8 сентября наступит похолодание с хмурым небом и нудными дождями.
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в регионе произойдет понижение температуры воздуха. Это случится за счет резкой смены циркуляции.

«Так вот, месяц под номером восемь закончится на неделю позже, и наступит настоящая осенняя погода: дожди, причем интенсивные и серьезные во вторник, хмурое небо, низкие облака и резкое понижение температуры», — отметил, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, на этой неделе в Москве температура воздуха опустится на 10 и более градусов по сравнению с текущими значениями. Во вторник подует северный ветер, и начнутся дожди, а температура понизится на 6–7 градусов.
В дальнейшем прогнозируется понижение температуры примерно на один градус в день.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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