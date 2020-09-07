Россиян предупредили о «настоящей осени»

В Центральном федеральном округе России с 8 сентября наступит похолодание с хмурым небом и нудными дождями.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд , в регионе произойдет понижение температуры воздуха. Это случится за счет резкой смены циркуляции.

«Так вот, месяц под номером восемь закончится на неделю позже, и наступит настоящая осенняя погода: дожди, причем интенсивные и серьезные во вторник, хмурое небо, низкие облака и резкое понижение температуры», — отметил, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, на этой неделе в Москве температура воздуха опустится на 10 и более градусов по сравнению с текущими значениями. Во вторник подует северный ветер, и начнутся дожди, а температура понизится на 6–7 градусов.

В дальнейшем прогнозируется понижение температуры примерно на один градус в день.