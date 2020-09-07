Прогноз погоды: зима начнется в ноябре с морозов в -10 

Прогноз погоды обещает, что зима в некоторых российских регионах начнется еще в ноябре, но потепления можно ждать уже в декабре.

Так, в Санкт-Петербурге Москве во второй половине ноября температуры могут опуститься до минус десяти градусов, но почти весь декабрь в городах будет не холоднее пяти-семи градусов ниже ноля.

В целом в большинстве регионов центра страны по-настоящему холодно станет к Новому году. Перед праздником во многих областях выпадет нег, дневные температуры упадут до 15 градусов ниже ноля, а дневные — до минус 20.

Январь в столичном регионе и Петербурге ожидается более суровым, чем декабрь. В столице прогноз обещает 10-12 градусов ниже ноля почти весь месяц, а в Питере чаще всего будет минус 15.

Прогноз погоды обещает, что февраль следующего года будет снежным и не очень холодным. В обеих столицах февральские температуры не опустятся ниже минус десяти градусов.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт«Фобоса» Евгений Тишковец прогнозировал, что зима в большинстве российских регионов будет достаточно холодной.

По его расчетам, этой зимой температуры окажутся выше нормы на 0,5-1 градуса, а снега окажется больше, чем обычно. Тишковец обещал, что в январе в столичном регионе возможны настоящие морозы под минус 30.