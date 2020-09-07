Москвичам сообщили о резком изменении погоды

"Погода сегодня в Москве будет определяться в первой половине дня теплым сектором циклона, а во второй части — влиянием холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь и даже не исключена гроза", — рассказал Тишковец.