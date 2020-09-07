Москвичам сообщили о резком изменении погоды

По-июльски теплая погода с кратковременным дождем ожидается в Москве в понедельник, уже во вторник резко похолодает и начнутся затяжные осенние дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня в Москве будет определяться в первой половине дня теплым сектором циклона, а во второй части — влиянием холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь и даже не исключена гроза", — рассказал Тишковец.
По его словам, ожидается юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый.
"В Москве — плюс 23 — плюс 25, в Подмосковье — 21-26 градусов, это соответствует климатическим показателям июля месяца. Сегодня у нас будет последний теплый день перед надвигающейся осенней погодой, которая наступит завтра с дождями затяжными и с резким похолоданием", — отметил Тишковец.
Синоптик добавил, что атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.