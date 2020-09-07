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Погода в Красноярском крае: На юге Красноярского края выпал первый снег 

ТК «Звезда» и ещё 4 2 часа назад
В Красноярском крае выпал снег
Фото: РИА Новости
При этом синоптики рассказали о последнем аномально теплом дне в регионах страны в понедельник, 7 сентября.
Лето полностью отступило: на юге Красноярского края синоптики и местные жители зафиксировали первый снег. Его успели заснять на видео работники природного парка «Ергаки».
По наблюдениям специалистов, обычно подобную картину в этих местах можно видеть в середине сентября. Однако в этом году зима решила рано напомнить о себе.
Стремительное похолодание надвигается и на Центральную Россию. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, сегодня последний аномально теплый день. Столбики термометров поднимутся до плюс 25-ти градусов, что на 5 градусов выше климатической нормы.
Уже со вторника, 8 сентября, начнется настоящая осень. Придет северный ветер, а температура воздуха опустится на 7-8 градусов.
При этом в конце недели будет уже всего плюс десять. Возможны ночные заморозки, особенно в Поволжье. Летняя жара, по словам Вильфанда, сохранится только на юге страны.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , Красноярский Край
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