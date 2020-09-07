Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что очень высокие температуры для первой декады сентября ожидаются на севере европейской территории России — в Архангельской области, в Республике Коми, Ненецком и в Ямало-Ненецком автономных округах на азиатской части страны.
Об этом сообщает «Российская газета».
По словам Вильфанда, днём воздух там будет прогреваться до 20°С.
«Этот выброс тепла совершенно необычен для начала осени в этих регионах», — отметил синоптик.
При этом на юге Западной Сибири — в Омске, Томске, Новосибирске — аномально похолодает. Ночью будет +3+5°С, а днём +13 +15°С. Такая погода сохранится до конца недели.