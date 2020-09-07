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Погода в России: Вильфанд рассказал о погодных аномалиях 

RT на русском и ещё 8 29 минут назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что очень высокие температуры для первой декады сентября ожидаются на севере европейской территории России — в Архангельской области, в Республике Коми, Ненецком и в Ямало-Ненецком автономных округах на азиатской части страны.
В Красноярском крае выпал снег
Об этом сообщает «Российская газета».
По словам Вильфанда, днём воздух там будет прогреваться до 20°С.

«Этот выброс тепла совершенно необычен для начала осени в этих регионах», — отметил синоптик.

При этом на юге Западной Сибири — в Омске, Томске, Новосибирске — аномально похолодает. Ночью будет +3+5°С, а днём +13 +15°С. Такая погода сохранится до конца недели.
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Погода , Видео , Общество , Новости регионов , Аномальный холод , Роман Вильфанд , Архангельская Область , Республика Коми
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