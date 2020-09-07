Последний теплый день: в России резко похолодает

"Понижение температуры ожидается градусов на 7-8. В понедельник 23-25 градусов, а потом уже 17-18 градусов, потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее, к концу недели будет максимальное значение 15 градусов, а местами температура будет ниже 10-градусной отметки", — сказал Вильфанд.