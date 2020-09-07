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Погода в России: синоптики предупредили о похолодании в России 

Газета.Ru и ещё 17 23 минуты назад
Последний теплый день: в России резко похолодает
Фото: газета.ру
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уведомил, что 7 сентября станет последним очень теплым днем в центре европейской части России, передает РИА "Новости"
По его словам, в понедельник ожидается теплый воздух с юго-востока. При этом солнца не будет. Специалист отметил, что "настоящая осень" наступит во вторник, 8 сентября. Будет наблюдаться резкое изменение ветровых потоков, прибудут северные воздушные массы, указал синоптик.

"Понижение температуры ожидается градусов на 7-8. В понедельник 23-25 градусов, а потом уже 17-18 градусов, потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее, к концу недели будет максимальное значение 15 градусов, а местами температура будет ниже 10-градусной отметки", — сказал Вильфанд.

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Погода , Общество , РИА Новости
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