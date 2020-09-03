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В России зафиксировали рекордную климатическую аномалию 

Lenta.ru и ещё 2 41 минуту назад
В РФ зафиксировали рекордную климатическую аномалию
Фото: РИА Новости
В России в 2020 году зафиксировали редкую климатическую аномалию — летняя температура в Северном полушарии в среднем превышала норму на 3-5 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на данные экспресс-анализа Росгидромета, передает ТАСС.
По словам Вильфанда, зафиксированная в 2020 году в российской Арктике температура с июня по сентябрь оказалась самой высокой за весь период наблюдений. Она превышала норму почти повсеместно, но самые высокие аномалии сформировались в Арктике.
В мае финские ученые сообщили, что над Арктической зоной установилась аномальная жара. По их данным, причиной такого явления стал антициклон. Теплый воздух пришел в Арктику из Сибири, где летом наблюдалось рекордное потепление. Специалисты Томского государственного университета сообщили об экспедиции в Арктику для оценки ущерба вечной мерзлоте — исследователи считают, что на ней серьезно отразится повышение средних температур.
Ученые еще в 2019 году обратили внимание на изменения климата и процессы таяния вечной мерзлоты в Арктической зоне. Тогда в регионе начали возникать «зеленые оазисы» и появились живые существа, нетипичные для полярных условий — например, дождевые черви. Потепление и позеленение — естественные процессы для части Арктики, но с 1980-х годов их ускорила деятельность человека.
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Комментарии
Погода , Общество , Роман Вильфанд , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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