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погода в центре и на юге России: В центре и на юге России ожидается аномальная жара 

BFM.RU и ещё 28 34 минуты назад
На юге европейской части России ожидается в ближайшие дни «невыносимая жара», передает ТАСС. Температура поднимется выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35-37 градусов. В Краснодарском крае, Адыгее прогнозируется до 39 градусов», — сообщил он.

Также, по словам Вильфанда, жара в ближайшие дни ожидается в Сочи, Симферополе — до 37 градусов. Связано это с антициклоном, который установился на европейской части России.

«На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории — либо на 2-4 градуса, либо на 5-6 градусов выше нормы», — сказал метеоролог.

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Погода , Видео , Общество , Новости регионов , Новости Сибири , Поволжье , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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