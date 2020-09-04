На юге европейской части России ожидается в ближайшие дни «невыносимая жара», передает ТАСС. Температура поднимется выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35-37 градусов. В Краснодарском крае, Адыгее прогнозируется до 39 градусов», — сообщил он.
Также, по словам Вильфанда, жара в ближайшие дни ожидается в Сочи, Симферополе — до 37 градусов. Связано это с антициклоном, который установился на европейской части России.
«На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории — либо на 2-4 градуса, либо на 5-6 градусов выше нормы», — сказал метеоролог.