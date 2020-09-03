Россиянам пообещали заморозки

Температуры до минус 2 градусов ожидаются в Карелии , на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, но демпфировать (компенсировать — ред.) этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается", — сказал он.

По его словам, на востоке европейской части России температуры в ближайшие дни будут понижаться до минус 2 градусов.

"Также в Свердловской, Пермской, Челябинской областях будут заморозки, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье тоже будут заморозки до минус 2 градусов", — отметил Вильфанд.

Он пояснил, что заморозки вызваны тем, что антициклон устанавливается над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.

"Заморозки также будут в Карелии — до минус 2. Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что заморозки также прогнозируются в Костромской области.