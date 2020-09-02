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Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные 

RT на русском и ещё 2 47 минут назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Фото: РИА Новости
Синоптики прогнозируют комфортную, но дождливую погоду в Москве в выходные.

«В субботу и воскресенье немного увеличится облачность, так как нас будет пересекать атмосферный фронт, и за счёт этого будет много облаков. Не исключено, что местами будет небольшой дождь, но наиболее вероятно — в северной части столичного региона, в столице будет без существенных осадков. Огорчаться насчёт выходных не стоит, погода будет комфортной», — цитирует РИА Новости главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве 2 сентября ожидается до +22 °С.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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