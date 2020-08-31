Лето не показатель: стоит ли ждать морозной зимы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд иронически прокомментировал прогнозы климатолога Екатерины Пестряковой, пообещавшей россиянам суровую зиму, поскольку лето было жарким. Он предложил «устроить дискуссию вне метеорологического сообщества». Тем не менее Вильфанд дал прогноз на сентябрь — он пообещал, что на территории всей страны, за исключением юго-запада Сибири, он будет аномально теплым.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг заявление климатолога Екатерины Пестряковой о том, что предстоящая зима будет «суровой».

«Мне кажется, что хорошо бы устроить дискуссию вне метеорологического сообщества. Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог. Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет еще более мягкая, и вот тут развернется дискуссия. Это смешно, это вызывает улыбку. Мы не комментируем, а улыбаемся», — сказал Вильфанд РИА «Новости».

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова сообщила изданию URA.Ru о грядущей холодной зиме, выводы о которой она сделала, опираясь на жаркое лето.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — считает климатолог.

Кроме того, Пестрякова подчеркнула, что Гидрометцентр также говорил о сильных морозах будущей зимой и уже в сентябре должен выйти более точный прогноз.

В Институте физики атмосферы РАН уже объяснили, почему не стоит опираться на погоду уходящего лета для прогнозирования температур предстоящей осени и зимы.

«Тогда бы на европейской территории России было холодное лето — ведь зима-то 2019−2020 года была самая теплая за всю историю наблюдений. И откуда 90% — это такой расчет? Авторы новости опустили подробности, что делает новость малодостоверной», — высказался преподаватель МГУ и кандидат географических наук Павел Константинов в беседе с РИА «Новости».

В середине августа свой прогноз на зиму 2020-2021 годов дал метеоролог центра погоды «Фобос» и телеведущий Евгений Тишковец . Он предположил в беседе с URA.Ru, что будущей зимой не стоит ждать погодных аномалий, а отличие от прошедшей.

«Зима, в отличие от предыдущей, будет нормальной, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. Превышение обычной для этого периода температуры будет только символическое — больше на 0,5-1 градус. Урал ждет мягкий вариант русской зимы, средний между русской и европейской. Но, конечно, будут дни как оттепели, так и более крепких морозов», — рассказал Тишковец.

Стоит, однако отметить, что прогнозы его касались лишь Урала.

За несколько месяцев до наступления зимы метеорологи все же не решаются давать долгосрочные прогнозы. Однако они способны рассказать точно, что ждет россиян в ближайшее время. Так, юг России в сентябре ждет аномальная жара: в Ростовской области, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях температура воздуха будет достигать 35 градусов, рассказал в понедельник, 31 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.

«Я покажу прогноз аномалий температуры на первые пять дней. Видно, что полоса не просто красная, а густо-малиновая такая, охватывает умеренные и низкие широты европейской России. Там будет очень жарко: в Ростовской, Краснодарской, даже Воронежской, Белгородской, Липецкой областях температура будет около 35 градусов», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».

Превышение климатической нормы также будет отмечено на Северном Кавказе и на нижней Волге.

«Осень начнется с очень теплой ночи. Предстоящей ночью в Москве ожидается плюс 17-19 градусов, не исключено, что эта ночь будет рекордно теплой для 1 сентября», — сказала РИА «Новости» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом ожидается, что теплым в России окажется весь месяц.

«Температура на всей территории страны ожидается выше нормы. На один, на два градуса», — сообщил Вильфанд журналистам на пресс-конференции 31 августа.

Он уточнил, что на уровне нормы температура будет держаться лишь на юго-западе Сибири.