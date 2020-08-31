Лето не показатель: стоит ли ждать морозной зимы

«Мне кажется, что хорошо бы устроить дискуссию вне метеорологического сообщества. Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог. Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет еще более мягкая, и вот тут развернется дискуссия. Это смешно, это вызывает улыбку. Мы не комментируем, а улыбаемся», — сказал Вильфанд РИА «Новости».
«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — считает климатолог.
«Тогда бы на европейской территории России было холодное лето — ведь зима-то 2019−2020 года была самая теплая за всю историю наблюдений. И откуда 90% — это такой расчет? Авторы новости опустили подробности, что делает новость малодостоверной», — высказался преподаватель МГУ и кандидат географических наук Павел Константинов в беседе с РИА «Новости».
«Зима, в отличие от предыдущей, будет нормальной, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. Превышение обычной для этого периода температуры будет только символическое — больше на 0,5-1 градус. Урал ждет мягкий вариант русской зимы, средний между русской и европейской. Но, конечно, будут дни как оттепели, так и более крепких морозов», — рассказал Тишковец.
«Я покажу прогноз аномалий температуры на первые пять дней. Видно, что полоса не просто красная, а густо-малиновая такая, охватывает умеренные и низкие широты европейской России. Там будет очень жарко: в Ростовской, Краснодарской, даже Воронежской, Белгородской, Липецкой областях температура будет около 35 градусов», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».
«Осень начнется с очень теплой ночи. Предстоящей ночью в Москве ожидается плюс 17-19 градусов, не исключено, что эта ночь будет рекордно теплой для 1 сентября», — сказала РИА «Новости» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Температура на всей территории страны ожидается выше нормы. На один, на два градуса», — сообщил Вильфанд журналистам на пресс-конференции 31 августа.