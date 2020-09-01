Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

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Облачная погода с прояснениями, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Переменная облачность, без существенных осадков. В Москве плюс 20-22, по области плюс 18-23", — сказал Леус.

Синоптик также сообщил, что ожидается северный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, с отдельными порывами до 10-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.