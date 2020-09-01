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Погода в России: Синоптик назвал сроки прихода «бабьего лета» в Москву 

Москва24 и ещё 10 2 часа назад
Назван срок наступления «бабьего лета» в России
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Названы сроки прихода "бабьего лета" в Москву. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью РИА Новости.
Как отметил специалист, у "бабьего лета" не существует определенного срока. Кроме того, погодное явление может происходить не каждый год.

"Оно связано с антициклональным характером погоды. Сейчас модели показывают, что в конце первой — начале второй декады, то есть на границе 9–10–11 (сентября. — Прим. Ред.) должен установиться антициклон", — пояснил Варакин.

По данным синоптика, антициклон придет не только в Москву, но и на всю территорию центральной России.

" (Антициклон установится. — Прим. Ред.) в Тверской, Калужской, Тульской областях и других. Он будет обширный и задержится на несколько дней, максимум до семи суток", — заявил Варакин.

По мнению специалиста, в данный момент трудно определить возможную продолжительность погодного явления. Кроме того, не исключен приход второго "бабьего лета" за одну осень.

"Будет первое бабье лето, а, может, еще будет в октябре второе. Не значит, что оно наступит, но бывает такое в отдельные года", — резюмировал Варакин.

Ранее синоптики рассказали о погоде в России в сентябре. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура на всей территории страны будет выше нормы на один–два градуса.
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Комментарии
Погода , Общество , Юрий Варакин , Росгидромет , РИА Новости , Москва
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